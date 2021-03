Torino-Genova: webinar sui 170 anni della linea che guarda al futuro

È stata la prima ferrovia commerciale d’Italia. E ha segnato una svolta per la storia economica, sociale, culturale della nazione. La Torino-Genova ha 170 anni e tuttora rappresenta un asse di fondamentale collegamento nel contesto nazionale e internazionale. Sulla storica linea si accendono i riflettori del webinar di venerdì 5 marzo (inizio alle 15.30) organizzato da Fondazione Slala (Sistema logistico del nord ovest d’Italia; il presidente è Cesare Rossini) attraverso il “Comitato per i 170 anni della Torino-Genova”, Collegio ingegneri ferroviari italiani (Cifi) – sezioni di Genova e di Torino, e Rete ferroviaria italiana (Rfi), ha organizzato per venerdì 5 marzo 2021 un convegno sui 170 anni della linea ferroviaria Torino-Genova, la prima ferrovia commerciale del Regno di Sardegna e, poi, del Regno d’Italia.

“I 170 anni della Torino-Genova, la prima ferrovia commerciale d’Italia” è il titolo dell’incontro che darà voce a una serie di interventi di analisi, da quelle storiche fino all’attualità della linea ferroviaria, con una particolare attenzione rivolta allo sviluppo delle ferrovie nei paesaggi vitivinicoli Unesco, fino agli aspetti più tecnico e di ingegneria ferroviaria. Al webinar (sono previsti crediti formativi per i partecipanti libero-professionisti) del 5 marzo, seguirà un secondo più orientato all’attualità e dedicato alla tratta ligure-piemontese nel più ampio quadro delle problematiche di collegamento a lunga percorrenza della dorsale tirrenica.

Dopo l’introduzione da parte del Cifi con Marco Torassa, Preside della sezione di Genova, e Andrea Demicheli, Preside della sezione di Torino, e la presentazione delle attività del “Comitato 170 anni della Torino-Genova” di Slala, sarà la volta di Federico Mazzetta, delegato sezione Cifi Genova per l’inquadramento tecnico e la presentazione dell’evento. “1845-1853: fare l’Italia con le strade ferrate” è il titolo dell’intervento di Roberto Livraghi, presidente del Comitato, che sarà seguito da “La Torino-Genova, un’impresa epica di ingegneria ferroviaria” di Walter Finkbohner – Finkbohner GmbH Consultants. “Asti, stazione di Asti, Asti: lo sviluppo delle ferrovie nei paesaggi vitivinicoli Unesco” è tema della successiva relazione di Giovanni Currado (consigliere del Comitato per il 170 anni della Torino-Genova), mentre a Rosa Frignola di Rfi-Sviluppo e commercializzazione Nord Ovest è affidato l’ultimo intervento: “Sviluppi attuali e futuri per la ferrovia Torino-Genova”.

L’iniziativa ha il patrocinio di: Agenzia per la Mobilità Piemontese, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comuni di Alessandria, Arquata Scrivia, Asti, Genova, Novi Ligure, Ronco Scrivia, Torino, Città metropolitana di Genova, Città metropolitana di Torino, Fondazione FS, Province di Alessandria, Asti, Savona, Regione Piemonte, Regione Liguria, Unioncamere Piemonte, Uniontrasporti, Federazione Regionale Architetti PPC Liguria, Federazione degli Architetti/PPC della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta. L’adesione testimonia l’interesse immediatamente suscitato dal progetto e la capacità di creare una rete di alleanze fin dalla prima iniziativa promossa dal Comitato che è stato costituito nell’ambito della Commissione Mobilità delle persone della Fondazione Slala per «sottolineare l’importanza del legame tra passato e presente», come ricorda Cesare Rossini.

Il Comitato è composto da Roberto Livraghi (presidente), Tiziano Cosentino, Giovanni Currado, Walter Finkbohner, Vittorio Gatti, Angelo Marinoni, Gianluca Veronesi, Ezio Elia. «L’idea di fondo – spiega Roberto Livraghi – è celebrare questo fondamentale passo della politica infrastrutturale italiana con un programma di eventi da sviluppare nel triennio 2021-2023. Le varie iniziative avranno lo scopo non solo di ricordare un passaggio fondamentale nella creazione della rete infrastrutturale del Paese, ma anche di stimolare una riflessione sul presente e il futuro delle politiche di trasporto in Italia».

Il link per il collegamento: https://attendee.gotowebinar.com/register/1550268927130390542