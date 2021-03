Scuole primarie e prima media: Asti verso la conferma delle lezioni in presenza, il sud Astigiano in Dad

A margine dell’incontro che si tiene oggi ad Asti in Provincia per roadshow della Regione Piemonte, il vicepresidente della regione Fabio Carosso e il sindaco Maurizio Rasero collegato in videoconferenza con il Presidente della Regione Alberto Cirio, hanno anticipato la decisione sulle apertura della scuola per la prossima settimana che va ad integrare quella di mercoledì scorso, 3 marzo, in cui veniva disposta la dad in tutta la regione per le seconde e terze medie e le scuole superiori.

Questa decisione si rende necessaria in quanto il Piemonte per la prossima settimana resta in zona arancione (ricordiamo infatti che in zona rossa è automatica la Dad per tutte le scuole di ogni ordine e grado).

Per quanto riguarda Asti città e il nord astigiano si va verso la conferma delle lezioni in presenza fino alla prima media, mentre per quello che riguarda il distretto sanitario di Nizza Monferrato è annunciata la didattica a distanza anche per le elementari e la prima media.

Si attende l’ordinanza del presidente della Regione Alberto Cirio per l’ufficialità e per capire quale sarà la decisione per le scuole d’infanzia nel sud Astigiano.