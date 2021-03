Progetto di fattibilità per la rotatoria di località Vogliere a Santo Stefano Belbo

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova rotatoria in località Vogliere a Santo Stefano Belbo, nel punto dove s’incrociano le strade per Calosso e per Boglietto di Costigliole d’Asti. Il progetto, che prevede una spesa complessiva di 230mila euro è finanziato con il fondo di sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020.

Con la prosecuzione dell’iter progettuale, in seguito alla definizione più dettagliata dell’area da occupare, è sorta la necessità d’includere nel piano d’esproprio alcuni terreni in più rispetto a quelli contemplati dal progetto approvato.

Per questo, nel mese di giugno dell’anno scorso, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato per poi decidere, in seguito a nuove analisi dei siti d’intervento e nel confronto con l’Amministrazione comunale di Santo Stefano Belbo, di rilocalizzare la rotatoria. Da qui la modifica del progetto, affidato a uno studio tecnico di Alba, con un nuovo piano d’esproprio.