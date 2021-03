Pontestura, alla primaria geometria all’aperto

Approfittando di queste belle giornate che sanno già di primavera, gli alunni della scuola primaria di Pontestura hanno svolto molte attività all’aperto, mettendo in pratica ciò che stanno

apprendendo in aula.

Quindi, per la classe 3^ non poteva esserci posto migliore del cortile e del giardino per andare a misurare gli angoli, denominandoli a seconda dell’ampiezza rilevata, costituiti dai punti “d’incrocio” dei cordoli, dei giochi dell’area attrezzata, delle recinzioni e via, scoprendo così che la geometria è intorno a noi! Allo stesso tempo, i compagni di classe 4^, da abili giardinieri, sono stati impegnati a ridare vigore all’Aiuola della Legalità, situata nel giardino della scuola stessa.