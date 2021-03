Piemonte, vaccino AstraZeneca: individuato il lotto su cui effettuare gli accertamenti

Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale di un paio d’ore finalizzata a individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all’insegnante biellese deceduto.

Il lotto è stato individuato e

proseguono ora regolarmente le somministrazioni di vaccini AstraZeneca appartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell’Aifa e della Commissione piemontese per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata.

Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Piemonte.

Si tratta del lotto Abv581, è stato somministrato anche in Asl At fra il 25 febbraio e l’8 marzo. Non sono state registrate significative reazioni avverse.

L’Asl comunica che non ci sono giacenze e dunque non erano previste nuove somministrazioni, quindi in Asl At non dovrebbero essere sospese vaccinazioni. Tuttavia, in ottemperanza alle indicazioni regionali, questa mattina l’Asl aveva già provveduto a sospendere tutte le vaccinazioni AstraZeneca per oggi e per domani