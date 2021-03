Monastero Bormida tra i borghi selezionati per il concorso nazionale “Una boccata d’Arte”

Dal 26 giugno al 26 settembre 2021 torna Una Boccata d’Arte, il progetto di arte contemporanea che coinvolge l’intero territorio nazionale, realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua, con la partecipazione di Threes Productions.

«La prima edizione di Una Boccata d’Arte ha raggiunto una sua compiutezza potente e del tutto originale, riscuotendo un grande successo sia di critica sia di partecipazione. Per me è una gioia e una soddisfazione enorme, un risultato che mi ha confortato e colpito nel profondo della mia sensibilità. Ho partecipato a inaugurazioni e fatto visite in quasi tutti i borghi che hanno partecipato e ne ho ricavato vicinanza e calore, pur nel distanziamento sociale. Ho fatto la cosa giusta, ne sono persuasa e felice. Tutto ciò crea il presupposto ideale per progettare una seconda edizione di Una Boccata d’Arte» dichiara Marina Nissim, Presidente di Fondazione Elpis.



Monastero Bormida (AT)

Una Boccata d’Arte 2021 ribadisce la formula diffusa sul territorio italiano che lega, in un dialogo armonico, architettura paesaggistica dei borghi e arte contemporanea, accompagnandoci per tutta l’estate 2021: un itinerario culturale che propone venti nuovi borghi, uno per ogni regione italiana, e altri venti artisti selezionati che realizzeranno i venti interventi in situ.

Tra i numerosi siti candidati, i 20 borghi scelti quest’anno, selezionati in base alla dimensione abitativa (sotto i 5000 abitanti), sono per ciascuna regione: www.unaboccatadarte.it.

Abbateggio (PE) in Abruzzo; Pietragalla (PZ) in Basilicata; Civita (CS) in Calabria; Gesualdo (AV) in Campania; Portico e San Benedetto (FC) in Emilia Romagna; Polcenigo (PN) in Friuli- Venezia Giulia; Tolfa (RM) nel Lazio; Varese Ligure (SP) in Liguria; Cornello dei Tasso (BG) in Lombardia; Corinaldo (AN) nelle Marche; Fornelli (IS) in Molise; Monastero Bormida (AT) in Piemonte; Pietramontecorvino (FG) in Puglia; Tratalias (CI) in Sardegna; Centuripe (EN) in Sicilia; Radicondoli (SI) in Toscana; Santa Geltrude (BZ) in Trentino-Alto Adige; Vallo di Nera (PG) in Umbria; Gressoney Saint Jean (AO) in Valle d’Aosta; Battaglia Terme (PD) in Veneto.

È online il sito www.unaboccatadarte.it che insieme ai canali social offrirà anticipazioni e aggiornamenti oltre al racconto e alla documentazione della precedente edizione.

Una Boccata d’Arte è un progetto che, come ha già dimostrato nel 2020, è in grado di innescare un processo originale e virtuoso, nato per dare un significativo incoraggiamento ai giovani artisti, un sostegno all’arte contemporanea e una forte occasione di visibilità ai tanti bellissimi borghi italiani coinvolti, potenziandone la capacità di attrazione. Stimola, inoltre, l’attivazione di nuove energie e relazioni in ogni territorio e punta su un turismo di prossimità, capace di coinvolgere in sicurezza, all’aria aperta, non solo appassionati e addetti ai lavori, ma un pubblico più ampio e trasversale.

«Questo progetto è spinto da un grande desiderio di bellezza, più che mai urgente in questo periodo difficile, rilanciando l’arte visiva contemporanea e promuovendo la scoperta del nostro patrimonio e paesaggio nazionale, soprattutto di quello meno noto. Questa edizione, inoltre, coinvolge tantissimi giovani fra gli artisti invitati, ma anche nel gruppo operativo e organizzativo, con un chiaro desiderio di visioni nuove e nuove prospettive nel mondo della cultura e dell’arte». Maurizio Rigillo, Galleria Continua.

FONDAZIONE ELPIS

Fondazione Elpis è stata costituita nel 2020 dall’imprenditrice Marina Nissim, collezionista d’arte contemporanea ed entusiasta ideatrice di mostre, i cui progetti espositivi riflettono il desiderio di condividere con il pubblico degli appassionati le sue esperienze di viaggio e di conoscenza.

La Fondazione ha tra le sue finalità la tutela, la valorizzazione e la promozione delle forme espressive delle arti e della creatività contemporanee, prestando particolare attenzione all’impatto educativo e all’utilità sociale.

La sua azione si concentra in particolare sul sostegno di artisti giovani ed emergenti, provenienti da Paesi e culture differenti, il cui talento meriti una maggiore opportunità di visibilità e supporto. L’azione di Fondazione Elpis è dunque aperta all’internazionalità, al multiculturalismo e al rispetto della creatività nella differenza dei linguaggi artistici. La sede espositiva della Fondazione, in via di ristrutturazione, è collocata nel cuore di Milano in un’area oggetto negli anni di un rinnovamento urbano diffuso, e inaugurerà al pubblico in primavera 2022.

GALLERIA CONTINUA

Galleria Continua è stata fondata a San Gimignano nel 1990 da Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo con l’intento di dare continuità all’arte contemporanea in un paesaggio ricco di segni dell’arte antica come quello italiano. Nello stesso anno, i tre soci fondatori hanno dato vita anche ad Associazione Arte Continua dedicata a iniziative no profit e progetti pubblici, tra questi “Arte all’Arte”.

Nel 2004 è la prima galleria straniera con un programma internazionale ad aprire in Cina, a Pechino. Nel 2007 inaugura una nuova sede per creazioni su larga scala – Les Moulins – nella campagna parigina; nel 2015 apre uno spazio a La Habana, Cuba, dedicato a progetti culturali ideati per superare ogni frontiera. Nel 2020 apre una nuova sede espositiva a Roma, all’interno del The St. Regis Rome e una in Brasile, Galleria Continua São Paulo, all’interno del complesso sportivo di Pacaembu. Nel gennaio 2021 ha inaugurato un nuovo spazio espositivo a Parigi, nel quartiere Le Marais.