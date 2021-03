Marcello Lauria riconfermato presidente della Proloco di Portacomaro Stazione

A Portacomaro stazione è stato rinnovato il direttivo e il consiglio d’amministrazione della proloco della frazione di Asti.

In linea con le direttive UNPLI il CdA ha mantenuto i suoi ruoli legali di efficacia ed ha già portato avanti la sua opera di coesione territoriale, iniziando a fare dei ragionamenti su eventuali collaborazioni ed eventi, che saranno valutati di volta in volta come meglio essere impostati, anche e soprattutto in base ai fattori di rischio legati alla diffusione del covid.

“Mantenendo sempre lo stesso spirito di entusiasmo e collaborazione con gli altri enti del territorio speriamo di poterci vedere di persona quanto prima; a nome dei soci e del consiglio mando un caloroso abbraccio a distanza a tutti i nostri simpatizzanti” afferma il riconfermato presidente Marcello Lauria.