Il duo astigiano Delta N.A. su Palazzi a Venezia Contemporary Art Magazine e su Exit Urban Magazine

La rivista francese d’arte contemporanea “Palazzi a Venezia”, pubblicata a Parigi, ha dedicato due pagine alla prossima partecipazione dei Delta N.A. alla mostra internazionale organizzata da Space for Nature, in sostegno dell’ambiente e della natura.

French Contemporary Art Magazine “Palazzi a Venezia” , published in Paris, dedicated 2 pages to Delta NA’s participation to the international art exhibition organized by Space for Nature to attract attention to nature and enviroment.

Per leggere l’intera rivista: https://issuu.com/vittorio.e.pisu/docs/pavmars2021complet/10

Exit Urban Magazine, pubblicato a Milano, dedica nel numero di Marzo uno spazio a quella che viene considerata la prima opera dei Delta N.A.

“Into your Arms” esposta a Soho Gallery Beverly Hills nel 2012 , al Mac Museum e premiata alla Biennale di Genova per qualità e originalità.

Exit Urban Magazine, published in Milano, dedicated an article to “Into your Arms” considered the first important artwork by Delta NA, exhibited at Soho Gallery Beverly Hills, than at the MAC Museum and awarded for quality and originality at the Biennale of Genova .

Per leggere l’intera rivista: https://www.exiturbanmagazine.it/