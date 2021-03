Coop richiama garze sterili monouso Medipresteril

Garze sterili monouso difettose potenzialmente pericolose. Il richiamo arriva dalla COOP. Le salviettine incriminate sono quelle per medicare le ferita prima di applicare la garza a marchio Medipresteril. Al loro interno durante il processo di sterilizzazione su alcuni lotti di compresse di garza e TNT sarebbero state riscontrate delle anomalie.

Nello specifico, si tratterebbe dei Lotti: 112200403, 112201104; MEDIPRESTERIL Compresse Sterili TNT 10 x 10 – 100 cpr, Lotti: 112200101; MEDIPRESTERIL Compresse Sterili TNT 18 x 40 – 12 cpr, Lotti: 112200101, 112200403, 112190803; MEDIPRESTERIL Compresse Sterili Garza 12/8 F.U. 10 x 10 – 100 cpr, Lotti: 112200403; MEDIPRESTERIL Compresse Sterili Garza 12/8 F.U. 18 x 40 – 12 cpr, e Lotti: 112200101; MEDIPRESTERIL Compresse Sterili Garza 12/8 F.U. 36 x 40 – 12 cpr.

Le garze sono prodotte da Corman S.p.A nello stabilimento di Via Liguria, 3/b S.P. 40 Km 1.3 a Lacchiarella, in provincia di Milano. Qualora questi prodotti fossero ancora nelle vostre disponibilità, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non utilizzarli e di rivolgersi al punto vendita presso cui sono stati acquistati, dove si provvederà al rimborso.

In caso di necessità, per eventuali informazioni sui prodotti e sulla presente azione di richiamo, è possibile contattare Corman al seguente indirizzo e-mail: richiamo@corman.it. La COOP si scusa per il disagio.