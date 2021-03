Asti, aperte le iscrizioni per l’Ordine di San Secondo

Anche quest’anno, nel giorno del Santo Patrono, martedì 4 maggio 2021, l’Amministrazione Comunale di Asti assegnerà l'”Ordine di San Secondo”, lo speciale riconoscimento attribuito “a persone o enti che si siano particolarmente messi in luce con attività, azioni, iniziative a favore della comunità astigiana”.

Agli insigniti verrà consegnata, in una successiva e significativa cerimonia, una spilla in oro con la riproduzione di San Secondo da appuntare all’occhiello e una pergamena con la motivazione del riconoscimento, l’immagine del Santo Patrono e lo stemma del Comune.

Chiunque desideri presentare le candidature potrà farle pervenire entro il 31 marzo 2021, corredate da una sintetica motivazione, all’Ufficio Gabinetto del sindaco, in piazza San Secondo n. 1. Alla Giunta Comunale spetterà il compito di individuare gli insigniti.