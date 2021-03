Alba: è online sui canali social del Comune il video “Il Palio siamo noi”

“Il Palio siamo noi”, una raccolta di videointerviste ai borghigiani della Giostra delle Cento Torri, è online sui canali social della Città di Alba, Facebook, Instagram e YouTube.

I protagonisti del Palio degli Asini, uno degli eventi più amati della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, e del folclore albese si raccontano alla città: chi sono, cosa fanno nella vita e, soprattutto, cosa rappresenta per loro il borgo. In attesa di poter di nuovo sfilare per le vie del centro e di poter correre la goliardica gara, i borghigiani con questo video riescono a far rivivere un po’ della magia che si respira ad Alba la prima domenica di ottobre.

L’assessore al Turismo Emanuele Bolla: “L’anno passato in accordo con il Sindaco abbiamo confermato con convinzione il Palio degli Asini e sostenuto i Borghi, che rappresentano un patrimonio di tutta la città. Con questo video abbiamo voluto raccontare le storie di alcuni giovani che si celano sotto gli abiti di scena, scegliendo tra gli oltre mille figuranti che hanno fatto la storia della nostra Fiera e che ogni anno portano in città migliaia di turisti, curiosi di vedere le loro rievocazioni e il celebre Palio. Un ringraziamento ai volontari dei borghi che da anni rendono possibile tutto questo e che oggi si sono prestati a raccontarsi, mentre tutti insieme stiamo lavorando per farci trovare pronti, appena sarà possibile, per la ripartenza e per rilanciare i nostri eventi e il nostro turismo”.

“Un’occasione importante per coinvolgere nuovamente i nostri borghi e i giovani che ne fanno parte in un momento difficile, caratterizzato da contatti ridotti al minimo – commenta il presidente della Giostra delle Cento Torri, Luca Sensibile –. E’ stata un’esperienza bellissima che ha riacceso l’entusiasmo e da cui crediamo possa nascere qualcosa di grande, anche grazie all’interessamento di un regista creativo e coraggioso come Max Chicco”.