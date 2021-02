Sabrina Bordone nuova segretaria generale del NiDiL CGIL di Asti

Cambio ai vertici del NiDiL CGIL di Asti. A seguito delle dimissioni di Giorgia Perrone, passata ad altra struttura sindacale della CGIL di Torino, la categoria sindacale della CGIL che si occupa di rappresentare e tutelare i lavoratori atipici – precari, lavoratori somministrati, COCOCO e partite IVA – ha eletto la nuova Segretaria Generale, Sabrina Bordone.

Presenti al voto anche il Segretario Nazionale del NiDIL CGIL Davide Franceschin, il Responsabile Regionale Danilo Bonucci e il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Asti Luca Quagliotti, Bordone è stata eletta lunedì scorso con 12 voti favorevoli ed un astenuto.

Sabrina Bordone – quarantasette anni, sposata e madre di tre figli – lavora come responsabile di Asilo nido presso la cooperativa Kursana; in virtù dello Statuto dei Lavoratori (lex 300/70) è distaccata presso la Camera del Lavoro di Asti dal 2018, ricoprendo diversi ruoli, prima nella categoria Funzione Pubblica e poi in FILCAMS.

Il NiDiL CGIL di Asti conta 723 iscritti ed è una delle categorie che, negli ultimi anni, ha conosciuto uno degli aumenti più significativi di adesioni.

“Alla nuova Segretaria i migliori auguri di buon lavoro, alla dimissionaria Giorgia Perrone i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto con l’auspicio che il nuovo incarico sia ricco di soddisfazioni” conclude la nota della Cgil di Asti.