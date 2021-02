La Giornata dei calzini spaiati nelle primarie della Valcerrina

Il 5 febbraio anche gli alunni delle diverse scuole primarie del comprensivo cerrinese hanno partecipato alla Giornata dei calzini spaiati. L’iniziativa, nata alcuni anni fa, ha lo scopo di sensibilizzare tutti sull’autismo e sulle diversità in genere, diffondere tra grandi e piccini lo spirito dell’amicizia e dell’accoglienza, guardare all’altro senza giudicare, imparando a considerarlo speciale proprio per la sua unicità.

I calzini spaiati rappresentano una metafora della diversità in quanto un diverso colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini! Tale iniziativa diventa nell’anno del Covid anche un messaggio per chi si sente solo, proprio come un calzino spaiato. Un inno quindi alla diversità, con la speranza di ritrovarsi al più presto, proprio come un paio di calzini spaiati che si riabbracciano, dopo essere stati divisi a lungo.