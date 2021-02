Incendio in un alloggio a Valfenera, un ferito grave

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti oggi pomeriggio per l’incendio di un alloggio a Valfenera, vicino a Villanova.

Le fiamme sono divampate in un’abitazione al primo piano all’interno di una piccola palazzina, alimentate dal gas di alcune bombole coinvolte nel rogo. Al momento sono in corso gli accertamenti per determinare la causa dell’incendio.

Una persona è rimasta gravemente ustionata ed è stata soccorsa dagli operatori del 118; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.