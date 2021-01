Un progetto intercomunale per il servizio civile: due posti disponibili alla biblioteca di Villanova d’Asti

“Sono molto orgoglioso, avendoci lavorato direttamente a dieci mani con altri referenti dei comuni, di poter comunicare che il comune di Villanova d’Asti, per la prima volta nella sua storia, è stato selezionato per il progetto legato al servizio civile universale a favore di ragazzi dai 18 ai 28 anni”.

Così Christian Giordano, sindaco di Villanova d’Asti, presenta il progetto :”Anim…azione in Biblioteca e sul territorio” realizzato in collaborazione con con le biblioteche di Cocconato, Govone, Mondovì e Nizza Monferrato.

Nello specifico la biblioteca comunale villanovese ospiterà due volontari, coordinati dall’assessora Nunzia Antonucci dalla presidente della biblioteca Daniela Giudici, e dalla responsabile comunale, Anita Tarallo-

La retribuzione è di 439€ al mese. La scadenza per presentare la domanda è il 15 febbraio 2021 alle 14.

I requisiti necessari per partecipare sono: essere cittadino dell’Unione Europea o in regola con il soggiorno in Italia; avere tra i 18 e 28 anni (alla data di presentazione della domanda); non aver riportato condanne.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo (QUI).

Nell’Astigiano i posti disponibili per il Servizio Civile sono in tutto 171. Per informazioni sul Servizio Civile Universale clicca QUI