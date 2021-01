Asti, una corona di alloro per il 272° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri

In occasione dell’anniversario della nascita di Vittorio Alfieri, lunedì 18 a mezzogiorno sarà deposta una corona presso il monumento a Lui dedicato in piazza Alfieri.

Per motivi legati all’emergenza covid-19 e in ottemperanza ai DPCM attualmente in vigore, quest’anno non è prevista la consueta cerimonia che vedeva la presenza di autorità e studenti delle scuole cittadine.

Alla deposizione della corona saranno presenti esclusivamente il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore alla Cultura Gianfranco Imerito e un rappresentante della Fondazione Centro Studi Alfieriani.