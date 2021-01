Asti, si aprono le iscrizioni a “Crescerleggendo 2021”: un’edizione online come un’arca di Noè

Sono aperte le iscrizioni a Crescerleggendo 2021 “Un’arca di… libri”, serie di incontri di formazione e aggiornamento per insegnanti, genitori, operatori culturali, educatori che si occupano di ragazzi dai 7 ai 16 anni. A organizzarli la Biblioteca Astense Giorgio Faletti in collaborazione con CPIA Asti e gli Istituti Monti e IPSIA Castigliano.

Gli appuntamenti, che si terranno in streaming sulla piattaforma Zoom della Biblioteca Astense, costituiscono un’occasione per aggiornarsi sul mondo della letteratura per ragazzi e sulle più riuscite esperienze di promozione della lettura.

“Ci siamo immaginati il programma di quest’anno come una speciale Arca di Noè – spiegano gli organizzatori – che porti un ricco bagaglio di strumenti a bordo, utili per sostenere educatori e ragazzi nella traversata di quest’anno complicato, essenziali per non perdere di vista il valore della lettura e dei suoi obiettivi educativi. Con esperti e professionisti del settore parleremo di agilità emotiva e di come servirsi della letteratura per migliorare il benessere psicofisico dei ragazzi. Inoltre riproporremo l’incontro sulla psicologia degli adolescenti di oggi, saltato la primavera scorsa; analizzeremo Gianni Rodari e i suoi libri sotto una luce nuova e ci ritroveremo a ottobre con percorsi e laboratori da proporre in classe. Quest’anno approfondiremo in particolare la divulgazione e narrativa scientifica per ragazzi, che crediamo essenziale per crescere ragazzi consapevoli e in grado di comprendere la realtà che ci circonda con i suoi cambiamenti. Abbiamo creato un percorso specifico di 3 incontri, che include un focus sui libri a tema ecologia e sostenibilità – in riferimento ai punti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – e una scommessa: un incontro pratico di sperimentazioni on line”.

Questo il calendario: 6 febbraio dalle 10 alle 12 Alessandra Starace “Le storie sono risorse”, 20 febbraio dalle 10 alle 12 Chiara Nigrone “Spazio agli adolescenti”, 15 marzo dalle 17,30 alle 19 Giacomo Spallacci “Incontro con Editoriale Scienza”, 20 marzo dalle 10 alle 12 Alice Bigli “Rodari: la scintilla dell’utopia”, 29 marzo dalle 17,30 alle 19 Andrea Vico “La divulgazione scientifica e narrativa per ragazzi”, chiusura il 12 aprile dalle 17,30 alle 19 sempre con Andrea Vico e “Facciamo che eravamo scienziati”.

È possibile iscriversi entro lunedì 1 febbraio (massimo 100 iscritti), con rilascio di attestato valido ai fini del riconoscimento del credito formativo, in convenzione con ambito 13 e 14 (per le ore frequentate in diretta nelle date previste). Quota unica di iscrizione (8 incontri) 20 euro, gratuito per studenti, bibliotecari e lettori volontari delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Astigiano. Per iscriversi utilizzare il modulo presente su www.bibliotecastense.it (sezione Crescerleggendo), dove è presente anche il programma dettagliato degli incontri.

Per informazioni: 0141.593002 (Patrizia Picco e Laura Guglielminetti), email p.piccobiblio@gmail.com