“Ma la sabbia non ritorna”: la scrittrice astigiana Laura Calosso in libreria con un romanzo sul traffico internazionale di sabbia

E’ uscito edito da SEM “Ma la sabbia non ritorna”, ultimo romanzo della giornalista e scrittrice astigiana Laura Calosso che si conferma un’autrice capace di intrecciare in modo innovativo narrativa e inchiesta giornalistica.

Calosso dopo un libro dedicato al whistleblowing nel mondo della moda e un altro sul crescente fenomeno degli hikikomori in Italia sceglie col suo stile assolutamente personale che mescola narrativa sentimentale con giornalismo d’inchiesta affronta in questo libro un’altra drammatica emergenza internazionale: il traffico internazionale di sabbia che è secondo al mondo a solo quello di acqua e che mette in serio pericolo l’equilibrio del Pianeta.

Il romanzo, mediante la vicenda sentimentale, esplora varie parti del mondo, dalle città fantasma cinesi costruite per milioni di abitanti ma tuttora disabitate, al delta del Mekong, agli Stati Uniti, agli Emirati Arabi, al Sud Est Asiatico dove sono state scavate intere isole, fino a farle sparire. La città-stato di Singapore, ad esempio, – come Dubai e Shanghai e altre megalopoli costiere – è un luogo in continua costruzione e utilizza sabbia di dubbia provenienza per acquisire nuova superficie ed estendersi nel mare, senza tener conto dell’innalzamento degli oceani che nel 2100 potrebbero sommergere vaste zone del pianeta.

Venerdì 15 gennaio Laura Calosso sarà ospite di Geo su Raitre alle 17.