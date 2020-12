Asti si prepara per l’ultimo saluto a Elio Rasero, padre del sindaco: le disposizioni per chi vuole partecipare al funerale

Oggi pomeriggio, giovedì 3 dicembre 2020, alle 14.30 presso la Chiesa di San Lazzaro-San Domenico verrà celebrato il funerale di Elio Rasero, papà di Maurizio, sindaco di Asti.

E’ lo stesso primo cittadino che con un post sul suo profilo facebook ricorda i comportamenti da tenere a tutti coloro che voglio partecipare fisicamente all’ultimo saluto:

“Alle ore 2.35 di martedì 1 dicembre il mio caro papà è volato in cielo. Non ho scritto sui social in questi giorni perché ho vissuto più intimamente questo momento.

Scrivo solo ora in quanto alle 14.30 di oggi, presso la chiesa di San Lazzaro – San Domenico Savio, si svolgerà il suo funerale.

Ho sempre chiesto a tutti di non assembrarsi e di mantenere comportamenti virtuosi e rispettosi delle norme e non vorrei che questo momento determinasse esattamente il contrario.

Abbiamo pensato in un primo momento di affiggere i manifesti a funerale avvenuto ma ormai tutti i social ne parlavano e quindi si è agito diversamente. Abbiamo valutato di organizzare un funerale in forma strettamente privata, ma troppi suoi amici hanno subito chiesto di consentire la partecipazione e quindi non abbiamo previsto limitazioni” spiega Rasero nel post.

“Ecco quindi che mi sento in dovere di scrivere alcune regole comportamentali affinché tutto avvenga al meglio:

1- non sentitevi in dovere di partecipare a tutti i costi , mi siete a migliaia già stati vicini con messaggi, telefonate, telegrammi, mail e considero questo già molto importante

2- chi vorrà partecipare potrà trovare posto in chiesa (numero limitato per il rispetto delle norme) oppure, grazie ad un altoparlante esterno, potrà seguire la funzione nello spazio antistante la chiesa o, al fine di non assembrarsi, nell’adiacente campo da calcio in sintetico (in questo caso, coloro che si allargheranno in questo spazio sono pregati di non fumare e buttare le sigarette a terra che rovinerebbero il campo). Grazie a Bruno Scavino e al SANDO per la disponibilità.

3- cercheremo di arrivare un quarto d’ora prima e rimarremo ancora un quarto d’ora dopo la fine della messa per consentire a chi vorrà salutarci (rispettando la distanza) di avere più tempo a disposizione evitando quindi la calca.

4- non sono consentite per legge le firme di presenza ma sarà possibile depositare un biglietto in due postazioni fra di loro debitamente distanziate” precisa il primo cittadino che poi conclude il suo post con i ringraziamenti “RINGRAZIO TUTTI QUELLI CHE MI SONO STATI VICINI E CHE NELLE DIVERSE FORME MI HANNO AIUTATO IN QUESTO DIFFICILE MOMENTO e mi scuso se non sono riuscito ancora a rispondere”.