Asti, approvato il nuovo regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi

Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per la “Gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, nato dal lavoro di un gruppo multi disciplinare (avvocatura, appalti e sport) nel periodo del COVID.

L’assessore Mario Bovino afferma “Avrei voluto, visto l’obiettivo di questo testo, dare regole chiare e trasparenti per le società che partecipano alle procedure di concessione dei grandi impianti fino a chi utilizza le strutture della Città per la manifestazione di una sola giornata, costruire una forte progettazione partecipata con le società sportive ma dato il periodo emergenziale ciò non è stato possibile . Si è riuscito comunque a porre in consultazione il testo agli stakeholders e a recepire le varie segnalazioni e anche questo è per me elemento innovativo e di orgoglio – “costruire con e per la collettività”.

Dello stesso avviso anche il Sindaco Maurizio Rasero “Regole chiare, rispettive responsabilità, tempi per chi utilizza un impianto pubblico ma anche utilizzo degli spazi che il codice degli appalti consente, per tenere in considerazione le esigenze e le particolarità del territorio. Mi complimento con l’Assessore e gli uffici per l’ottimo lavoro che regala alla città un regolamento al passo con i tempi che non veniva modificato dal lontano 1996″.

“Sono sicura – dice la Dirigente degli Impianti sportivi Elena Miglia – che questo lavoro di grande qualità, che rappresenta probabilmente un unicum nel panorama degli enti locali piemontesi per tempestività di aggiornamento alle norme statali e regionali, consentirà a tutti di lavorare meglio e con maggior trasparenza delle regole di ingaggio e delle rispettive responsabilità. Ringrazio chi ha lavorato con competenza a questo ottimo testo che consente la possibilità di operare e fornire ai cittadini un miglior servizio in questo ambito oggi così necessario ed in difficoltà” .