Asp, nel periodo natalizio cambia la raccolta porta a porta dei rifiuti ad Asti e nelle frazioni

Durante il periodo delle festività natalizie il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, porta a porta, nella città di Asti e nelle frazioni subirà alcune variazioni.

Venerdì 25 dicembre

La raccolta dell’indifferenziato nel centro cittadino sarà anticipata a giovedì 24 dicembre. Lo svuotamento dei contenitori sarà effettuato a partire dalle ore 7. Le raccolte di organico e indifferenziato nella zona cittadina 5 saranno anticipate a giovedì 24 dicembre. Lo svuotamento dei contenitori sarà effettuato a partire dalle ore 13.

Area interessata: corso Alfieri (dai numeri 424/393), via Porta Romana, corso Torino (fino ai numeri 298/351), viale Partigiani, piazza Lugano, piazza Vittorio Veneto, corso XXV Aprile, corso Ivrea (fino ai numeri 125/90), strada Laverdina e vie limitrofe.

Le raccolte di organico, carta e plastica nella zona cittadina 2 saranno posticipate a sabato 26 dicembre. I contenitori saranno svuotati a partire dalle ore 12.

Area interessata: corso Alessandria (fino ai numeri 332/337), piazza I Maggio, viale Pilone, strada Valmanera, corso Genova, corso Palestro, corso Casale e vie limitrofe.

Nella zona frazionale 5 la raccolta dell’indifferenziato sarà posticipata a sabato 26 dicembre. L’esposizione dei contenitori dovrà essere eseguita entro le ore 6.

Area interessata: corso Alba (dai numeri 278/123), Vallarone, strada Madonna delle Grazie, via del Chiosso, via Chiossetto, Valle San Pietro, Borgomale, via Cappelletta, strada Vallone, strada San Cristoforo, Variglie, salita Demarie, via Bezzo, Revignano (dal numero 270 al 276, Vaglierano (dal numero 51 all’83).

Sabato 26 dicembre

Nella festività di Santo Stefano la raccolta dei rifiuti sarà effettuata regolarmente in città e nelle frazioni.

Venerdì 1 gennaio 2021

Nel centro cittadino la raccolta dell’indifferenziato sarà anticipata a giovedì 31 dicembre. Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato a partire dalle ore 7.

Le raccolte di organico e indifferenziato nella zona cittadina 5 saranno anticipate a giovedì 31 dicembre. Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato a partire dalle ore 13.

Area interessata: corso Alfieri (dai numeri 424/393), via Porta Romana, corso Torino (fino ai numeri 298/351), viale Partigiani, piazza Lugano, piazza Vittorio Veneto, corso XXV Aprile, corso Ivrea (fino ai numeri 125/90), strada Laverdina e vie limitrofe.

Nella zona cittadina 2 le raccolte di indifferenziato, carta e plastica saranno posticipate a sabato 2 gennaio. I contenitori saranno svuotati a partire dalle ore 12.

Area interessata: corso Alessandria (fino ai numeri 332/337), piazza I Maggio, viale Pilone, strada Valmanera, corso Genova, corso Palestro, corso Casale e vie limitrofe.

Le raccolte di carta e plastica nella zona frazionale 5 saranno posticipate a sabato 2 gennaio. Le esposizioni di contenitore e sacchetto dovranno essere effettuate entro le ore 6.

Area interessata: corso Alba (dai numeri 278/123), Vallarone, strada Madonna delle Grazie, via del Chiosso, via Chiossetto, Valle San Pietro, Borgomale, via Cappelletta, strada Vallone, strada San Cristoforo, Variglie, salita Demarie, via Bezzo, Revignano (dal numero 270 al 276, Vaglierano (dal numero 51 all’83).

Mercoledì 6 gennaio 2021

Nella festività dell’Epifania la raccolta dei rifiuti verrà effettuata regolarmente in città e nelle frazioni.

Ecocentro

Il Centro di Raccolta Comunale di via Ceca sarà chiuso nella giornata di sabato 2 gennaio 2021.

Per informazioni: tel. 0141/434611, www.asp.asti.it e app Junker.