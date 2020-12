Arte e miele si incontrano su Facebook: un’iniziativa per sostenere gli apicoltori astigiani

Lesperto di promozione del territorio Davide Palazzetti lancia su Facebook un’iniziativa per supportare l’apicoltura nell’Astigiano e far conoscere gli apicoltori locali attraverso l’arte.

L’idea nasce dalla pubblicazione degli ultimi dati ufficiali della Regione Piemonte che stimano in 438 gli apicoltori dell’Astigiano e in 21.757 gli alveari allevati. “Rappresentano una piccola quota della grande produzione mellifera regionale, poco più del 10%, ma sono sempre e comunque sinonimi di grandi attenzioni e qualità – spiega Palazzetti – 438 storie di persone e famiglie che, come molti, stanno faticando più del solito, a causa del Covid, sommato alle crescenti difficoltà di cura e crescita del loro bene primario: le api”.

Per provare a supportarli è partita da pochissimo HoneyArt Challenge. Una sfida su Facebook, aperta a tutti, studiata per valorizzare il prodotto con l’arte. Molto semplice partecipare: basta postare sul proprio profilo Facebook l’immagine di un’opera d’arte a tema api, miele, apicoltura, dedicandola ad un apicoltore locale, oltre ad invitare qualche amico a fare lo stesso.

“L’HoneyArt Challenge è partito guardando al territorio della provincia di Asti, ma l’auspicio è che si allarghi l’area di condivisione al più presto. Non a caso il nome scelto è in inglese, che con queste cose virali non si sa mai dove si vada a finire” conclude ironico Palazzetti.