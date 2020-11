Tutto pronto per la “Tiramisù Global Marathon”: apre la lunga diretta l’astigiano Andrea Mattana

La lunga diretta con gli appassionati del Tiramisù si avvicina. Domani, domenica 29 novembre, dal quartiere generale della Tiramisù World Cup a Treviso, avrà inizio la “Tiramisù Global Marathon”, la sfida a cui prenderanno parte chef non-professionisti da tutto il mondo che si cimenteranno nella preparazione del dolce. E nel corso dell’evento, la sorpresa di alcuni ospiti d’eccezione con le loro ricette ed esperienze in cucina.

Dalle ore 10,00 di domenica 29 novembre, si collegheranno da ogni angolo del pianeta – ciascuno secondo il proprio fuso orario e nella lingua locale – i partecipanti alla TGM che proporranno la loro personale versione del Tiramisù. Ad aprire la lunga diretta sarà l’astigiano Andrea Mattana, vice-presidente della Tiramisù Academy (per il programma completo CLICCA QUI)

«L’iniziativa, nata in collaborazione con la Tiramisù Academy (www.tiramisuacademy.org), si tiene in un periodo che ci porta a stare in casa e proprio per questo è possibile re-inventarsi abitudini e attività in cui cimentarsi – racconta Francesco Redi, organizzatore e fondatore della Tiramisù World Cup – . Abbiamo raccolto in un contest online tantissimi appassionati del dolce e la risposta è stata davvero grandiosa: sarà una diretta di 8 ore con ospiti del settore (e non) e…qualche sorpresa!».

Fra gli interventi in programma, ecco quindi quello di Roberto Lestani, presidente della FIPGC, Federico Zani della Benetton Rugby e della Nazionale, Fabio Carbone e Nicola Sorrentino (entrambi docenti presso l’Università Jean Monnet); poi ancora la Associazione Italiana Sommelier, il Venezia Football Club.

Alle ore 16,00 i giovanissimi “chef” che si collegheranno riceveranno un fantastico regalo da Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, grazie alla collaborazione di Edizioni PIEMME e della Geronimo Stilton Fondazione, presieduta dalla scrittrice Elisabetta Dami, già madrina d’eccezione nell’edizione 2018 della TWC Junior.

Ecco i Paesi rappresentati dagli iscritti alla TGM fino a questo momento (ancora pochi posti disponibili, ndr.): Canada (Toronto), Brasile (fra cui Curitiba, San Paolo e Carangola), Venezuela (Caracas), Egitto (Il Cairo), Kenya (Nairobi), Iran (Tehran), Cina (Shangai); dall’Europa: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna e ovviamente Italia.

L’iniziativa intende raccogliere fondi per il rilancio delle micro-imprese del settore turistico e della ristorazione di Venezia, simbolo mondiale e polo attrattivo per il comparto dell’intera regione: molti partecipanti e istituzioni hanno già dato il loro contributo. Per seguire l’evento e sostenere la raccolta è sufficiente collegarsi al sito www.tiramisuworldcup.com e seguire le istruzioni.

La diretta si svolgerà il 29 novembre, dalle ore 10,00, sulla pagina Facebook della Tiramisù World Cup (condivisa anche sulla nostra pagina facebook in quanto Media Partners dell’iniziativa).

L’iscrizione all’evento è libera e gratuita e per avere tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.tiramisuworldcup.com oppure seguire i canali social su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin.