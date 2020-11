Personale sanitario contagiato, Nursind Piemonte: “Inaccettabili dichiarazioni del responsabile emergenza Covid 19”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, a seguito della trasmissione Report, andata in onda su Rai 3 ieri 23 novembre.

Riteniamo gravi ed offensive tali affermazioni che non hanno bisogno di ulteriori commenti se non una richiesta di dimissioni immediate. Durante la nota e seguitissima trasmissione di inchiesta di Rai 3, REPORT, il responsabile del settore emergenza COVID-19 del Piemonte, dott. G. Zulian, alla richiesta di chiarimenti in merito ad un numero così elevato di personale sanitario contagiato negli ospedali Piemontesi ha fatto chiaramente intendere che queste non sono avvenute in ambito professionale.

Secondo l’illustre dottore potremmo aver contratto il virus al mercato. Rabbrividiamo inoltre nel sentire dallo stesso Zulian che i pazienti per terra a Rivoli fanno parte del PEIMAF. Non stiamo parlando infatti di un evento improvviso, ma di una pandemia arrivata a marzo e che avrebbe dovuto far mettere in atto azioni preventive.

Il servizio di REPORT ha messo chiaramente in evidenza l’incapacità di una regione che si permette pure di non riconoscere le proprie inadempienze offendendo il personale. Zero concorsi fatti da maggio a ottobre. Aree grigie comuni dove pazienti in attesa di tampone restano tutti assieme aumentando la diffusione del contagio. Addirittura pazienti negativi con pazienti positivi in alcuni presidi. DPI inadeguati al personale. Sorveglianza sanitaria sul personale sanitario assente come ad esempio per il personale del 118 e del pronto soccorso delle Molinette, solo per citarne alcuni. Forse sarà per questo che ci siamo contagiati così in tanti.

Incredulità sentire altresì il dott. Zulian dichiarare che i letti nelle palestre, nelle chiese, così come nelle tende militari non sono stati attivati non perché manchi personale ma perché non necessari. Stiamo evidentemente vedendo tutti un film diverso. Ci spieghi allora come mai si è dovuti ricorrere al privato. E’ bene sapere se quanto dichiarato dal dott. Zulian corrisponde al pensiero della giunta regionale alla quale chiediamo un tempestivo chiarimento.