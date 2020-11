Il Magico Paese di Natale nominato per la seconda volta tra i venti migliori mercatini natalizi d’Europa

Il Magico Paese di Natale, che è stata nuovamente inserita tra i 20 migliori mercatini natalizi dalla prestigiosa organizzazione internazionale European Best Destination.

In un anno difficile per gli eventi in presenza in tutta Europa, infatti, European Best Destinations ha deciso di premiare gli sforzi fatti e di scommettere sul futuro: la pagina con i venti eventi natalizi selezionati per la classifica europea chiederà infatti ai viaggiatori: “dove vorresti andare in viaggio a Natale 2021”?

A rappresentare l’Italia, come già accaduto nel 2020, ci sarà appunto Il Magico Paese di Natale, che quest’anno, a causa degli eventi contingenti, ha dovuto trasformarsi con una formula diversa, proseguendo il suo percorso verso il Natale grazie alla fantasia e al mondo virtuale.

Sarà il pubblico a scegliere quali tra i venti candidati agli European Best Christmas Markets Awards verranno premiati: l’anno scorso, grazie agli oltre 7mila voti ricevuti, Il Magico Paese di Natale si era piazzato – unico in Italia – al tredicesimo posto nella classifica dei migliori mercatini natalizi europei. Quest’anno l’obiettivo è fare ancora meglio, in vista di un’edizione 2021 sulla quale verrà riversato tutto l’entusiasmo e tutte le risorse che, per forza di cose, sono state messe da parte quest’anno.

“Siamo davvero onorati di questa inattesa riconferma di fiducia da parte di un’importante istituzione europea come European Best Destinations – afferma Pier Paolo Guelfo, organizzatore dell’evento – In un anno in cui non ci è stato possibile organizzare il Magico Paese così come avremmo voluto, lo vediamo come un segnale incoraggiante, e speriamo davvero che un nostro buon piazzamento nella classifica 2021 possa essere un punto di partenza per far ripartire con forza il turismo di un territorio che ha grandissime risorse da mostrare ai visitatori di tutto il mondo”.

Le votazioni sono aperte a tutto il pubblico: si potrà votare dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, con la possibilità di rivotare una volta al giorno, sul sito www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets