Asp: chiusi lo sportello Igiene Urbana e gli uffici del Cimitero per contrastare l’epidemia

Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, Asp ha disposto la chiusura dello Sportello Igiene Urbana di corso Cavallotti 45, all’ingresso del complesso dell’Enofila, e degli uffici dei Servizi Cimiteriali di viale Don Bianco 34.

Non sarà pertanto possibile ritirare sacchetti e piccoli contenitori per la raccolta differenziata.

Possono essere effettuate inviando un email a igieneurbana@asp.asti.it oppure telefonando al numero 0141/434662 (dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30) le richieste di posizionamento, sostituzione e riparazione dei cassonetti, oltre alla sottoscrizione dell’accordo per il servizio integrativo di svuotamento contenitori all’interno delle proprietà condominiali e alle pratiche delle attività non domestiche per l’accesso al centro di raccolta comunale.

Per sbrigare pratiche cimiteriali urgenti è possibile telefonare al numero 0141/434771 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Le pratiche dello Sportello illuminazione votiva si possono eseguire telefonicamente contattando il numero 0141.434772 il venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.