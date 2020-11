Andrea Giaccone: “Asti-Cuneo, bretella Sud Ovest opera complementare irrinunciabile per l’astigiano”

“In merito all’incontro tenutosi il 2 novembre 2020 dai rappresentanti agli enti locali e dei parlamentari cuneesi sul tema Asti Cuneo con il Ministro De Micheli desidero rilevare che siccome l’opera investe profondamente entrambi i territori sarebbe stato importante da parte del Ministero estendere l’invito anche ai parlamentari astigiani, cosa che non mi risulta sia stata fatta. Esprimendo comunque soddisfazione per l’impegno congiunto dei diversi attori per il completamento dell’opera desidero rimarcare come sia assolutamente necessario il reinserimento della bretella sud Ovest tra le opere complementari previste nell’ambito del completamento dell’Asti Cuneo, l’opera in questione servirebbe sia a decongestionare il traffico nella zona Ovest del capoluogo, sia a connettere in modo efficace e funzionale il sud astigiano con l’ospedale di Asti e la zona Nord. Solleciterò quindi il Ministero nelle sedi opportune affinchè quest’opera irrinunciabile venga reinserita nell’ambito del secondo lotto di completamento dell’autostrada”, ha dichiarato, oggi, l’On. Andrea Giaccone.