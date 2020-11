Addolciamo le nostre giornate con le specialità de “La Dolce Langa”, disponibili in un clic

Coccolarsi anche stando a casa con le specialità a km zero de La Dolce Langa? Anche mentre il Piemonte è in zona rossa, si può!

Da qualche mese gli speciali prodotti da forno di Fabrizio Giamello sono sbarcati sul web, con il loro portale online. E se muoversi per andare a comprare il Bacio di Langa® a Vesime potrebbe dare adito a qualche contestazione in caso di controlli, non temete: con un clic le delizie de La Dolce Langa arrivano da voi.

Sono diverse le specialità disponibili sul portale di vendita online scelto da Fabrizio e dalla moglie Barbara, che da oltre vent’anni emozionano con la loro arte sopraffina, che trasforma le pregiate materie prime del territorio, a partire dalle nocciole, in dolci talmente buoni che hanno ottenuto moltissimi premi di livello nazionale.

Dall’imperdibile Bacio di Langa®, classico, al caffè o al cacao, alla torta al Bacio di Langa®, alla torta di nocciole e tanto altro ancora, sono tante le specialità che si possono ordinare. Per scoprire tutto quello che si può ordinare clicca qui -> https://efru.it/negozio/la-dolce-langa/

Per informazioni:

Tel. +39 0144 89128

info@ladolcelanga.com

www.ladolcelanga.com