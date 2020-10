Villanova d’Asti, la vaccinazione antinfluenzale si terrà sotto il tendone della Croce Rossa

L’Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti ha dato il patrocinio alla campagna per la vaccinazione antinfluenzale.

Per evitare assembramenti negli studi medici l’amministrazione ha deciso di procedere alla sedute vaccinali in una tenda pneumatica della Croce Rossa Italiana (Comitato di Villanova d’Asti) che verrà installata in Via Vittorio Veneto 75 bis a Villanova d’Asti nel cortile interno.

La campagna verrà svolta dal 26 ottobre fino al 14 novembre e potranno accedervi tutti i cittadini di età uguale o maggiore a 60 anni nei seguenti giorni ed orari:

lunedì 9-12, 15-18

martedì 16-19

mercoledì 9-12, 15-18

giovedì 16-19

venerdì 9-12

sabato 10-13.

Per ogni seduta vaccinale saranno ammesse 50 persone, senza prenotazione, ognuno dovrà prendere il numero all’arrivo.

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio, l’accesso alla tenda è consentito a due persone alla volta. Nel caso di forte affluenza si ricorda di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1m.

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione, per agevolare il servizio gratuito e fare in modo di rispettare i principi anti-covid, alcune attrezzature quali:

-8 m di transenne basse (per entrata/uscita) e circa 5 m di quelle alte 2m.

-Nylon o simil prodotto da mettere sotto la tenda poiché è posta su area inghiaiata.

-Dispenser in plastica (elimina code).