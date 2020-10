Latti detergenti: tutti i vantaggi

Il latte detergente è un articolo che non dovrebbe mai mancare nell’ambito della beauty routine.

Alcuni lo confondono con la crema per il viso, ma in realtà ci sono numerose differenze: il suo obiettivo principale, innanzitutto, è la pulizia della pelle, tramite la rimozione delle tracce che si accumulano sul volto durante il giorno – make-up, sporco, sudore ecc. Si tratta di una vera e propria emulsione naturale, formata da acqua e da grassi che mirano a preservare gli oli del materasso cutaneo.

I latti detergenti bio alla bava di lumaca rappresentano una delle migliori opzioni se stai cercando una buona formulazione. Tali preparati sono non solo purificanti, ma anche idratanti, elasticizzanti ed emollienti, perfetti per donare all’epidermide un nuovo splendore. Non dimenticare che la bava di chiocciola contiene sostanze fondamentali come il collagene, l’allantoina e l’acido glicolico, indispensabili per la skin care.

Il brand Nuvò Cosmetic mette a disposizione una vasta gamma di prodotti ricavati da questo speciale ingrediente, incluso il latte detergente. Soluzioni dermatologicamente testate, sicure e biologiche, studiate per conciliare il benessere delle persone con la tutela dell’ambiente.

I latti detergenti firmati Nuvò detergono, nutrono e purificano. L’estratto di base, la bava di lumaca, si associa ad altre componenti come l’acido ialuronico, nemico delle rughe, e l’olio di mandorle, lenitivo e antinfiammatorio. Non avrai problemi a individuare l’opzione più adatta al tuo tipo di pelle!

Ma quali sono i vantaggi del latte detergente? Scopriamolo insieme.

1 – Un latte detergente per ogni circostanza

Hai la cute grassa, secca oppure mista? Non preoccuparti: troverai senza dubbio il latte detergente che fa per te. Ne esistono, infatti, per tutte le situazioni, persino per i casi di acne e di epidermide sensibile.

Non solo: i latti detergenti possono essere più liquidi o più densi, simili a gel o a creme. Sarai tu a decidere quale versione prediligi. Vi sono addirittura quelli in forma di schiuma, o di salviette per le donne che viaggiano molto o che trascorrono ore e ore in ufficio.

2 – Una molteplice azione positiva

Avrai capito, a questo punto, che le proprietà positive del latte detergente sono tantissime. Tale cosmetico è:

nutriente

purificante

Ovviamente, in base agli ingredienti saranno più accentuati determinati aspetti. Giusto per fare qualche esempio, l’olio di vite rossa è in grado di creare un’autentica barriera protettiva contro lo smog, quello di Argan ammorbidisce la pelle; l’estratto di calendula è ottimo per combattere gli arrossamenti, l’olio di riso rafforza i tessuti fragili.

3 – Un prodotto semplice da applicare

Ci vogliono davvero pochi minuti per utilizzare il latte detergente. Tutto ciò che devi fare è lavare con scrupolosità le mani, prendere una piccola dose della preparazione e distribuirla sul viso con l’aiuto dei polpastrelli.

Se lo preferisci, puoi adoperare anche un dischetto di cotone per make-up. L’importante è che dopo risciacqui con attenzione, e che asciughi il volto con un asciugamano soffice.

4 – Un cosmetico rispettoso delle caratteristiche del derma

I latti detergenti di qualità hanno un ulteriore pregio: non alterano la composizione chimica della pelle e non sono mai, assolutamente, irritanti o aggressivi.

Come già detto, lo scopo è pulire la cute preservandone al tempo stesso la struttura. Siamo completamente lontani dai saponi che stravolgono il nostro pH fisiologico, causando sensibili squilibri! L’epidermide, inoltre, non si seccherà mai, e se grassa risulterà decisamente meno lucida e “oleosa”.

5 – L’azione esfoliante dei latti detergenti

I migliori latti detergenti, come quelli alla bava di lumaca, garantiscono anche un certo effetto peeling. In che modo?

Un simile articolo per la beauty routine elimina le cellule morte e tutti i residui che sporcano il viso: libera i pori, e permette alla pelle di respirare liberamente. Persino le zone più problematiche, come la T (fronte, naso e mento) traggono beneficio dal latte detergente.

Nel complesso, il volto appare più luminoso, liscio e sano, dato che viene purificato in profondità. Ancora meglio se a questo prodotto si abbina un ottimo scrub esfoliante.

6 – Una soluzione antiossidante

Abbiamo evidenziato più volte che il latte detergente contrasta i tipici segni dell’età. Approfondiamo l’argomento.

Grazie a queste formulazioni, la cute diventa più elastica e tonica: di conseguenza, si distendono le linee di espressione e si ritarda la comparsa delle rughe e delle macchie. Lo stesso vale per le cicatrici superficiali, che possono essere attenuate con un buon latte detergente unito ad altri cosmetici appositi.

Non solo si rallenta il naturale invecchiamento della pelle, ma si evita anche quello precoce. Ecco perché tutte le donne dovrebbero ricorrere ai latti detergenti!

Conclusioni

Il latte detergente è utile da numerosi punti di vista. È nostro complice contro le impurità ed è alleato della bellezza dell’epidermide. Applicalo con costanza, di mattina e di sera, e noterai eccellenti risultati!