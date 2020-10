Covid, aumentano i contagi a Buttigliera d’Asti, il Sindaco: “Non bisogna vivere nella paura ma rispettiamo le regole”

In questi ultimi giorni anche a Buttigliera d’Asti sono aumentati i contagi da Covid-19.

Attualmente nel comune del Pianalto sono quattro le persone con tampone positivo e nove quelle in isolamento fiduciario, in attesa di effettuare il tampone perchè entrati in contatto con persone positive.

Sotto controllo è la situazione della casa di riposo, dove non sono presenti casi positivi e dove viene effettuato un costante monitoraggio.

“Per preservare la salute di tutti – interviene il Sindaco Guido Fausone – invito la cittadinanza alla massima responsabilità e all’applicazione rigorosa dei principi base anticontagio, ormai noti: distanziamento sociale evitando assembramenti, uso delle mascherine ed igienizzazione frequente delle mani. Pensiamo anche agli altri e… non prendiamoci in giro con scuse varie! Non viviamo nella paura irrazionale del contagio ma, per favore, rispettiamo questi principi con coscienziosità.”