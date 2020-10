A Torino l’attivo regionale dei delegati FIM sulla trattativa per il rinnovo del contratto nazionale

Fare il punto sulla trattativa con Federmeccanica per il rinnovo del contratto nazionale dopo lo stop di una settimana fa: questo il motivo principale dell’Attivo regionale dei delegati Fim che si svolge mercoledì 14 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.30, al Centro Congressi Santo Volto, in via Borgaro 1, a Torino.

Alla riunione, che sarà conclusa dal neo segretario nazionale della Fim, Roberto Benaglia, alla sua prima uscita piemontese da numero uno dei metalmeccanici Cisl, partecipano i delegati di tutte le federazioni territoriali Fim.

Insieme ai segretari generali Fim dei vari territori, Davide Provenzano (Torino-Canavese), Salvatore Pafundi (Alessandria-Asti), Gianluca Tartaglia (Piemonte Orientale) e Sergio De Salve (Cuneo) intervengono il segretario regionale Fim, Tino Camerano e il segretario regionale Cisl, Alessio Ferraris.

INIZIATIVA FIM CISL 14 OTTOBRE 2020