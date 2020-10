A Portacomaro una classe delle elementari a casa per una settimana, il sindaco: “Non è una situazione di allarme, ma di premura”

Importante aggiornamento del sindaco di Portacomaro, Alessandro Balliano, sulla situazione COVID nel paese.

“Nei giorni passati un bambino di terza elementare è risultato positivo al Covid. Per garantire la sicurezza di tutti, la classe coinvolta resterà a casa fino al 26 Ottobre e i bambini saranno monitorati dai genitori e dalle autorità sanitarie. È una misura preventiva e al momento i sanitari non segnalano altre criticità. Le altre classi continueranno a fare lezioni in presenza” comunica il primo cittadino che poi ha voluto ribadire “Questa decisione è stata presa per tutelare tutti, alunni e insegnanti, non è una situazione di allarme, ma una situazione di premura. Evitiamo pertanto di fare ragionamenti impropri, è semplicemente una questione di pura attenzione e rispetto nei confronti di tutti.”

Balliano conclude invitando tutti alla massima attenzione: “È un momento che richiede massima attenzione e rispetto delle norme anti COVID. Usate massima prudenza. Evitate di fare assembramenti e di frequentare, se non è indispensabile, persone che di solito non frequentate soprattutto al di fuori della cerchia familiare”