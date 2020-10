Biblioteca Astense, Franco Testore presenta il suo nuovo libro “Il gigante della bassa”

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti organizza per sabato 17 ottobre 2020 la presentazione del libro di Franco Testore “Il gigante della bassa”, IBUC Edizioni.

L’incontro con l’autore, celato dietro lo pseudonimo di Fortunato Tuttobene, si terrà presso il Diavolo Rosso, Piazza San Martino ad Asti, alle ore 18.

Con lui sul palco Sergio Bevilacqua, sociologo ed editore IBUC. Letture dell’attrice Maria Antonietta Centoducati con la partecipazione della scrittrice Margherita Oggero.

Celato dietro lo pseudonimo di Fortunato Tuttobene, Franco Testore narra la vicenda del mezzadro Ermete, ambientata nella prima metà del ‘900 nella campagna emiliana. Perfetto rappresentante di una società contadina al bivio, Ermete si divide tra il campo da coltivare e il bar del paese, si lancia in lunghe fughe sull’adorata bicicletta sulle bianche strade della pianura emiliana, partecipa alla Grande Guerra e alle bonifiche in Maremma e vive nel mito del ciclismo, con i campioni nel neonato Giro d’Italia. Ben presto si scontra con la nuova realtà, rappresentata dal Partito Fascista. Ma il suo padrone è un notaio rispettoso del lavoro, ed ecco aprirsi una prospettiva sociale, che non annulla i difetti di carattere in un uomo di 2 metri, un vero gigante. La terra, la proprietà e la vicinanza amorevole della moglie Adalgisa, non bastano a capire. Ermete si scontra, cade e per sempre cercherà vendetta all’umiliazione.