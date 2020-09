Provincia di Asti, Paolo Lanfranco convoca il Consiglio Provinciale

Il presidente della Provincia Paolo Lanfranco convoca, in presenza, il Consiglio Provinciale per martedì 15 settembre 2020, alle ore 12.00, nel Salone Consiliare per la trattazione dei seguenti punti:

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Ratifica deliberazione del Presidente n. 77 approvata ad urgenza nella seduta del 08.09.2020 ad oggetto:Documenti previsionali 2020/2022 – Variazione di bilancio n. 6”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Documenti previsionali 2020/2022 – Variazione di bilancio n. 7”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Adesione al protocollo d’Intesa per la valorizzazione dell’itinerario escursionistico “Superga – Vezzolano – Crea” ai sensi della Legge Regionale n. 12/2010 e del regolamento regionale di attuazione 9R del 16/11/2012. Approvazione”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di Comuni e Province piemontesi di cui alla DGR n. 36-7661 del 5 ottobre 2018, D.G.R. n. 18-8545 del 15 marzo 2019 e D.G..R. n. 10 – 635 del 6 dicembre 2019, nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse tematico D) – Approvazione bozza di convenzione tra la Provincia di Asti e la Regione Piemonte”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto:“Comune di Costigliole d’Asti – Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. – Pronunciamento di compatibilità”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto:“Comune di Baldichieri d’Asti.– Variante parziale n. 25 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. – Pronunciamento di compatibilità”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione del “Regolamento per l’individuazione dei compiti e sul funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Asti”.