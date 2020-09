Le caratteristiche delle attestazioni di capacità finanziaria

Indicate in alcuni casi come attestazioni di idoneità finanziaria, le attestazioni di capacità finanziaria sono documenti che servono a certificare la solidità delle aziende che le richiedono dal punto di vista finanziario. Occorre tener presente che le attestazioni di idoneità finanziarie che vengono rilasciate dalle società finanziarie sono diverse da quelle fornite dagli istituti di credito. Questi ultimi, per avere la possibilità di erogare tali attestazioni, hanno l’obbligo di vincolare tutto l’importo garantito dalle attestazioni. Di conseguenza un istituto di credito è tenuto a richiedere un deposito da vincolare, in genere in titoli di Stato o in contanti, che corrisponde all’importo dell’attestazione; in alternativa ha la possibilità di aprire un fido bancario nuovo per la somma che l’attestazione di capacità finanziaria certifica.

A che cosa servono le attestazioni di capacità finanziaria

In genere contraddistinte da una validità annuale, le attestazioni di capacità finanziaria possono comunque durare di più, a condizione che ciò sia indicato in maniera esplicita, e devono essere rinnovate anno dopo anno. Più nel dettaglio, qualsiasi Attestazione di Capacità Finanziaria ha lo scopo di certificare il possesso da parte di un’impresa di mezzi patrimoniali e finanziari tali da consentire di rispettare gli impegni finanziari che sono stati assunti e di soddisfare le relative esigenze tecniche.

Come sono fatte le attestazioni di capacità finanziaria

Nella maggior parte dei casi le attestazioni sono rappresentate da una dichiarazione di affidamento che viene fornita all’impresa, a seconda delle circostanze, da una società finanziaria, da una compagnia assicurativa o da una banca. A volte anche un revisore dei conti autorizzato può rilasciare questa attestazione, ma ciò dipende dai parametri aziendali. È la normativa di settore a stabilire il massimale, vale a dire l’importo dell’affidamento richiesto: si tratta di cifre che variano in base al settore a cui appartiene l’impresa.

Le attestazioni di capacità finanziaria bancarie

Le attestazioni che vengono rilasciate dalle banche impongono un consistente immobilizzo di liquidità, ma soprattutto hanno come conseguenza l’abbassamento del rating creditizio dell’impresa, visto che il sistema interbancario registra un aumento delle esposizioni del cliente. Nel caso delle attestazioni che vengono fornite dalle società finanziarie, invece, è previsto il pagamento di un corrispettivo che è più o meno elevato a seconda della cifra che deve essere garantita. Nella maggior parte dei casi le attestazioni che vengono emesse dalle società finanziarie non impongono un deposito cauzionale, e inoltre non incidono sul rating aziendale.

Le compagnie assicurative

Anche le compagnie assicurative possono fornire un’attestazione di idoneità finanziaria, che deve essere accompagnata da una copertura assicurativa ad hoc per la responsabilità professionale. In alternativa, le attestazioni di idoneità possono provenire da revisori contabili abilitati che certificano una disponibilità patrimoniale pari almeno alla cifra indicata dal regolamento 1071 del 2009 della CE al paragrafo 2 dell’articolo 7. Infine, occorre menzionare gli intermediari finanziari, cioè quelli che sono iscritti all’elenco a cui si fa riferimento nel Decreto Legislativo n. 385 del 1993 agli articoli 106 e 107.

Quando sono obbligatorie le attestazioni di capacità finanziaria

Le attestazioni di capacità finanziaria sono obbligatorie per le agenzie di viaggi, per gli istituti di vigilanza privati e investigativi, per le scuole nautiche, per le autoscuole, per il trasporto su strada di persone o merci, per le bonifiche di siti, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, per i centri di revisione dei veicoli a motore, per gli studi di consulenza automobilistici, per le agenzie di pratiche auto e per i commercianti e gli intermediari dei rifiuti senza detenzione. Come si vede sono numerosi i settori coinvolti; nel caso in cui il contraente sia una persona fisica è necessario fornire l’ultima dichiarazione dei redditi insieme al codice fiscale e a un documento di identità.