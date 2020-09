Incidente sulla strada provinciale tra Nizza Monferrato e San Marzano Oliveto

Incidente stradale, ieri sera sulla provinciale 456, nel tratto che collega Castelnuovo Calcea e Nizza.

All’altezza di San Marzano Oliveto un’auto si è scontrata con un trattore, con dinamica ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Nell’urto entrambi i mezzi sono finiti fuori strada.

Sul posto, oltre ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Canelli, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e gli operatori del 118 per prestare soccorso ai due conducenti, che, dalla prime informazioni, non avrebbero riportato gravi ferite.