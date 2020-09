Anche l’Asl di Asti aderisce a “Match it Now”, per diventare donatori di midollo osseo

L’ASL AT e il presidio ospedaliero Cardinal Massaia aderiscono all’iniziativa “Match it Now”, l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con l’associazione Adisco.

Anche se quest’anno, a causa del Covid-19, l’iniziativa non potrà essere tenuta nelle piazze, coloro che volessero diventare donatori e chiedere informazioni, potranno comunque contattare la Struttura Complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ai numeri 0141485401/485410 o mandare una mail a immunoematologia@asl.at.it.

Gli aspiranti donatori saranno ricevuti su appuntamento, nel rispetto delle norme di sicurezza per il Covid-19, da lunedì 21 a venerdì 25 settembre in orario 14-16. Per consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa, cliccare al link: http://matchitnow.it/