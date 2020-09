“Ad ogni naufragio sarò con te”, pubblicato il nuovo libro del poeta Max Ponte

È uscito ufficialmente il 18 settembre il libro del poeta e scrittore villanovese Max Ponte intitolato “Ad ogni naufragio sarò con te”. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice milanese La strada per Babilonia ed ha una nota di lettura del poeta e critico Luigi Cannillo. Si tratta di una raccolta di poesie scritte negli ultimi anni, poesie d’amore principalmente e di impegno civile, che include anche le “Poesie del tempo virale”, 9 poesie scritte proprio a Villanova d’Asti durante il lockdown.

“Ad ogni naufragio sarò con te” è la mia terza raccolta dopo “Eyeliner” (Bastogi, 2010) e “56 poesie d’amore” (Granchiofarfalla, 2016) – commenta Ponte – la mia scrittura nel tempo si è trasformata. Da un forte legame con la poesia di ricerca mi sono sempre più accostato ai classici. La poesia rimane un linguaggio che si discosta da tutti gli altri, capace di sintetizzare, di far stare, come diceva Calvino, “il mare in un bicchiere”. In poche righe, questo la rende estremamente contemporanea, una poesia può cantare momenti del nostro vissuto. Il compito della poesia è attingere all’inconscio, riportare alla luce, ignorare, proprio come fanno i bambini, qualsiasi pudore, barriera culturale o sociale. Le arti ci affrancano ogni giorno dai limiti del contesto storico in cui siamo gettati”.

Il mare è molto presente in questa raccolta, dalla Sicilia al mare “verticale” della doccia. Il naufragio è inteso come condizione dell’umanità, dal naufragio reale dei migranti a quello figurato degli italiani chiusi in casa col “lockdown”, ai piccoli e grandi naufragi delle nostre vite personali. Il libro vuole trasmettere un messaggio d’amore e fratellanza e Max Ponte nell’introduzione dice di consegnare alle stampe questo libro con uno spirito “neo-umanista”.

“Ad ogni naufragio sarò con te” verrà presentato per la prima volta alla Mondadori di Chieri (via Vittorio Emanuele II 42/b) venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 18.00, dialogheranno con Max Ponte la giornalista Rossella Amato e il poeta Andrea Laiolo.