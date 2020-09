Il Comune di Asti ha aderito anche quest’anno a “Puliamo il Mondo”, iniziativa ambientale promossa da Legambiente con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI.

Puliamo il Mondo”, organizzata dall’Assessorato all’Ambiente col personale del Comune e con il supporto del gruppo degli ecovolontari comunali, che si sono occupati del coordinamento dei gruppi di pulizia dei cittadini che si sono iscritto all’iniziativa, si è svolta questa mattina, sabato 26 settembre, con le operazioni di pulizia che si sono concentrate nella zona di via G. Maggiora (nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con via R. Bigliani e la rotatoria all’incrocio con c.so Alessandria), a cui hanno preso parte anche diversi volontari di Protect Our Home, e in via M.T. di Calcutta e zone limitrofe con la partecipazione di cittadini residenti, dell’omonima Associazione.

L’Associazione Volontari di Protezione Civile “Città di Asti” si è occupata come di consueto di un intervento presso un sito significativo e che presenta maggiori difficoltà operative. La scelta è ricaduta sull’area sotto il cavalcavia della tangenziale, in zona “Isolone”.