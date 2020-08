Sicurezza a Nizza: riaperto il parco giochi di piazza Marconi e controlli ai lavoratori stagionali della vendemmia

Ha riaperto negli scorsi giorni per la gioia dei più piccoli il parco giochi di piazza Marconi, rimasto chiuso a lungo a causa delle norme di sicurezza sanitaria che ne rendevano difficile l’apertura.

Lo spazio verde è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20: per accedervi è indispensabile attenersi alle disposizioni scritte sul foglio appeso all’ingresso; i bambini dai 3 ai 12 anni inoltre devono obbligatoriamente essere accompagnati dai genitori, che sono responsabili del comportamento dei propri figli.

Sul fronte della sicurezza occupa una posizione delicata la questione dei lavoratori stagionali che giungono in città per la vendemmia. “Inizieremo a prendere contatti con le cooperative in zona e con l’aiuto delle forze di polizia intensificheremo i controlli dei flussi provenienti dall’estero: è infatti essenziale che migranti provenienti da determinate regioni geografiche si sottopongano alla quarantena e al tampone” assicura il vice-sindaco Pier Paolo Verri.

Novità infine anche nell’ambito della previdenza sociale: è stato indetto dal Comune il bando per l’attribuzione di contributi del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2019 e 2020 (scadenza per le applicazioni il 30 settembre). Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il bando che sarà presente da lunedì sul sito internet del Comune.