Intervento dei Vigili del fuoco questa sera verso le 21:30.

Una squadra del comando provinciale di Asti è intervenuta con APS e pickup sulla strada tra Villanova d’Asti e Montafia per l’incendio ad un’autovettura.

Fortunatamente il conducente è uscito in tempo dalla vettura, non risultano feriti o altri mezzi coinvolti.

L’incendio e stato domato dai Vigili del Fuoco, in corso di accertamento la causa.