Giornata della Cultura ebraica: il 6 settembre visite guidate al cimitero ebraico di Nizza

Avrà luogo domenica 6 settembre 2020 la ventunesima Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a scoprire storia, luoghi e tradizioni ebraiche in trentadue Paesi europei e in oltre novanta località italiane diffuse in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

Anche a Nizza Monferrato avranno luogo visite guidate al settore ebraico del cimitero, per illustrare storia e simboli della comunità ebraica nicese. Le visite, a cura di Artefacta Beni Culturali, saranno a numero chiuso (15 persone per volta) e su prenotazione, e copriranno l’intero arco della giornata, dalle 10:30 alle 18 (ultima visita alle 17). Alle ore 11:30 e alle ore 16:30, inoltre, al termine della visita al cimitero è prevista una tappa al Giardino dei Giusti. L’ala ebraica del cimitero cittadino rappresenta una delle ultime testimonianze della comunità ebraica presente in città fino al secolo scorso, insieme a Palazzo Montalcini e a Palazzo De Benedetti.

Per prenotazioni o per informazioni occorre inviare una mail a segreteria@torinoebraica.it oppure telefonare al 339 8766363.