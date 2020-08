Doppio appuntamento per “Calosso c’è” tra il ricordo di Gino Bartali e storie di musica italiana

La settimana che porta al Ferragosto vede in programma due nuovi eventi a Calosso, nell’ambito della rassegna estiva “Calosso C’è”.

Da segnare in agenda sono giovedì 13 e venerdì 14. Giovedì 13 la serata a Piana del Salto è dedicata a Gino Bartali e alla moglie Adriana, con la rappresentazione a cura dell’attrice Federica Molteni.

Si prosegue con una serata in musica, venerdì 14, nel dehor del ristorante Crota ‘d Calos, in via Cairoli 7, dove si esibiranno “I Sincopatici” con “Storie di musica italiana…”.