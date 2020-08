A Villanova d’Asti conclusi i lavori di asfaltatura di Borgo Valdichiesa

A Villanova d’Asti sono terminati i lavori di asfaltatura di Borgo Valdichiesa, in particolare la strada che gira attorno all’edificato della frazione.

Circa 400 metri di asfaltatura lineare seguiti dall’assessore alla Viabilità Giuliano Margari, il quale ha coordinato in questi anni questi progetti di riqualificazione stradale.

“Questo intervento si inserisce nel quadro degli investimenti fatti nelle frazioni dopo molti anni di rattoppi (si è già intervenuti in frazione Raspino, in frazione Brassicarda, in Frazione Bianchi, in Frazione Terrazze ed in frazione Gianassi). Sono previsti ulteriori interventi, entro il mese di settembre, in Strada Valminier ed in Strada della Freisa oltre che alcuni dossetti, alti 7 cm e lunghi circa un metro nelle frazioni Bianchi e Terrazze per fare in modo di rallentare la velocità delle auto” dichiara Christian Giordano, sindaco di Villanova d’Asti

“Non dimenticarsi anche delle zone meno numerose significa favorire uno sviluppo più equilibrato del territorio” conclude il primo cittadino villanovese.