A Costigliole d’Asti per “Paesaggi e Oltre” arrivano “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”

Prosegue il festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nella serata di oggi, martedì 4 agosto alle 21,30 a Costigliole d’Asti nel Parco del Castello, per la prima volta al festival, il Teatro dei Due Mondi presenta “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”per la regia di Alberto Grilli, spettacolo esteso ad un pubblico di famiglie e bambini.

Nello scenario unico e magico del Parco del Castello, con il maniero a far da sfondo, per la prima volta arriva al festival questa compagnia di fama internazionale, con quarant’anni di attività in giro per il mondo, per presentare uno spettacolo tout public che unisce la magia dell’artigianato scenico alla concretezza della contemporaneità, in comunicazione diretta ed immediata con gli spettatori.

E se gli animali – che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come I Musicanti di Brema – uscissero dalla loro fiaba, o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre città, che storia racconterebbero?

E se all’asino, al cane, al gatto e al gallo capitasse d’incontrare una cicogna, che sta facendo il suo lavoro di distribuire bambini nelle famiglie del mondo, un po’ disorientata davanti a un indirizzo irrintracciabile..?

Di qui si parte per il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, nel nostro tempo, sulle strade dei nostri Paesi, e infine dell’Europa. Alla ricerca di una città ospitale, che possa mettere i valori davanti alle apparenze.

In scena, con i testi Gigi Bertoni, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori; scene e costumi sono di Maria Donata Papadia, Angela Pezzi e Loretta Ingannato, la direzione musicale di Antonella Talamonti.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla “pillola di paesaggio” condotta da Roberto Cerrato, direttore del sito Unesco.

Ingressi euro 5.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione: 339/2532921 – info@teatrodegliacerbi.it.

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it e su fbteatro.degli.acerbi.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo.

La direzione è del Teatro degli Acerbi.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO ed una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.