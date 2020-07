Sax and Wine sotto le stelle di Cocconato

Yoga e vino, pittura e vino, prodotti del territorio e vino, sport e vino, e ora a Cocconato non poteva certo mancare anche l’abbinamento tra musica e vino, tra il ricchissimo menù di eventi organizzati dal Comune con l’obiettivo di far conoscere la Riviera del Monferrato facendo rete tra le varie realtà del territorio.

E lo farà sabato 18 luglio, dalle 21:30, presso il Cortile del Collegio, tra le mura gotiche del Municipio di Cocconato, con una serata degustazione vini, di tutti i produttori locali accompagnata dalle note di un sax con il duetto The Odd Couple, un progetto che nasce da un’idea di Paolo “De Angelo” Parpaglione (fondatore e sassofonista dei The BlueBeaters) e Frank Sativa (produttore di Willie Peyote) che propone un live set fatto di black music, groove serrati e atmosfere senza tempo. Live acustico e Dj set si fondono, così, in una performance unica che vede dialogare tra loro due generazioni a confronto…

Saranno allestite due isole, una dedicata alle Cantine di Cocconato e l’altra dedicata a Grappa Bosso e Giulio Cocchi nella quale il barman Nicola Mancinone farà gustare i suoi cocktails speciali a base di Vermouth, Amari e Grappe… il tutto a suon di musica.

La serata musicale è gratuita, mentre le degustazioni sono a pagamento. La prenotazione è consigliata per garantire l’organizzazione della serata secondo le norme del distanziamento e garantirsi il posto.

Per info e prenotazioni:

tel. 0141-600076

cocconatoufficioturistico@gmail.com