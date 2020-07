Passaggio di campana da Roberta Pistone a Walter Valente nel Lions Club Asti Alfieri che celebra il 15° Charter

Non poteva che nascere sotto i migliori auspici, il nuovo anno sociale 2020-2021 per il Lions Club Asti Alfieri. Infatti nello splendido scenario delle colline del Monferrato, presso la tenuta di un socio, si è svolta, una serata che ha incluso ben tre momenti molto importanti per la vita di ogni Lions Club.

Per prima cosa si è provveduto alla cerimonia del passaggio della campana tra il Presidente uscente Roberta Pistone ed il nuovo Presidente del L.C. Asti Alfieri Walter Valente. L’evento si è svolto in un clima di grande serenità ed amicizia e si è protratta sino a tarda ora. Un temporale di passaggio ha reso l’atmosfera ancora più caratteristica e la pioggia è terminata in contemporanea con il “provvidenziale” arrivo del Governatore del Distretto 108 ia3 dottor Erminio Ribet. La serata è stata impreziosita dalla presenza del Presidente di Circoscrizione Marisa Garino e del Presidente di Zona Graziano Guarino. Dopo il passaggio della campana, Erminio Ribet ha provveduto a “spillare” la nuova socia Elisabetta Lombardi (già comunque da molto tempo impegnata con i Lions in diversi Services).

Ed infine si è festeggiato (con l’immancabile torta) l’anniversario dei primi 15 anni di attività del Lions Club Asti Alfieri. Il tesoriere del Club Nicola Trinchero ha deliziato gli astanti con una simpatica lotteria ma soprattutto, ha organizzato il gran finale con alcuni semplici ma bellissimi fuochi artificiali (svoltisi in totale sicurezza ed a norma di legge).

Nonostante il clima amichevole e disteso, tutta la serata si è comunque svolta rispettando rigorosamente le norme anti assembramento.

Nel suo discorso di insediamento, il neo Presidente Walter Valente ha ringraziato, con particolare riconoscenza, la Past Presidente Roberta Pistone per le molteplici e riuscite attività svolte durante lo scorso anno sociale. Di contro Roberta Pistone ha avuto parole di grande affetto per tutti i soci per il supporto ricevuto in quest’anno, sottolineando come, anche durante la sua presidenza, il Club abbia mantenuto una continua crescita delle varie attività sul territorio.

Il Governatore Ribet, nel suo saluto ha avuto parole di elogio per l’impegno dimostrato dal Club sul territorio, ed ha donato un attestato di ringraziamento ai due soci Officer Distrettuali Marco Fernicola e Marta Ferrero.

La location della serata.