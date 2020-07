La rassegna “L’Anno che verrà” prosegue con l’incontro “Dell’agricoltura, del cibo, delle scelte coraggiose… Racconti e degustazioni

La rassegna “L’Anno che verrà…” chiude la sua serie di incontri prima della pausa di agosto, con l’appuntamento “Dell’agricoltura, del cibo, delle scelte coraggiose… Racconti e degustazioni”, che coinvolge produttori coraggiosi e rispettosi della sostenibilità e della solidarietà. Questo dialogo con le loro attività, la loro etica e prospettiva e i loro prodotti, vuole essere un auspicio per “il tempo che verrà”.

L’incontro che nasce dalla collaborazione con il Gaff, il gruppo d’acquisto del Foyer delle Famiglie, si svolgerà il sabato 25 luglio, dalle ore 18.30, come sempre presso la sede del Circolo Foyer delle famiglie, in via Milliavacca 5 – Asti.

Parteciperanno l’azienda “Orto tra le vite” e le cooperative “Esperanto”, “Maramao” e “LeAli”, oltre ad altri produttori di olio, miele e formaggi di cui sarà anche possibile degustare e acquistare i prodotti.

L’appuntamento è come sempre organizzato dalle Acli di Asti in collaborazione con il Progetto culturale della Diocesi e con la Rete Welcoming Asti.

Locandina L’anno che verrà.. incontro 25 luglio 2020