Assegnata all’A.S.D. Don Bosco Asti la gestione dell’Impianto Sportivo Falcone Borsellino di Refrancore

All’inizio del mese di Maggio 2020 il Comune di Refrancore ha avviato una procedura di indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, da parte di associazioni sportive, per la gestione dell’Impianto Sportivo Falcone Borsellino, sito in Via Asti 81 a Refrancore.

L’indagine di mercato è stata suddivisa in due fasi, una prima entro la quale le associazioni sportive, dopo aver visionato le condizioni del bando, potevano semplicemente dichiarare la loro manifestazione di interesse; e una seconda fase, per chi avesse voluto procedere, presentando un progetto di attività in linea con quanto richiesto.

Alla scadenza delle due fasi solo un’associazione sportiva ha presentato manifestazione di interesse e poi il progetto, il progetto presentato è stato valutato pertinente, consono ed in linea con quanto richiesto.

Lo scorso anno nessuna associazione sportiva manifestò interesse ma, dopo la scadenza del bando, la neonata a.s.d. Refrancore, comunicò la disponibilità nella gestione avviando la procedura per stipulare la convenzione, in scadenza il 30 giugno c.a.

Per il 2020 il Comune ha avviato la stessa procedura. Gli assunti di base, che hanno caratterizzato gli obiettivi del bando, possono così essere esplicitati. L’amministrazione ha sottolineato l’importanza di proporre progetti orientati a diversi tipi di discipline sportive. Ha inoltre richiesto manifestazioni di interesse volte a promuovere attività sportive con caratteristiche e finalità sociali, inclusive, con particolare attenzione alla valorizzazione dei ragazzi e del rapporto con lo sport.

Il bando esplicitava, che fossero a carico del gestore la volturazione delle utenze, come richiesto anche nel precedente bando, e la corresponsione di un canone annuale, prassi applicata in varie realtà.

Il contributo da parte del Comune, che continuando a farsi carico delle spese di utilizzo dell’impianto da parte della scuola, elargisce anche contributi, per progetti rivolti ai giovani e alla comunità è stato confermato.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno proporre una convenzione della durata pari a tre anni, per dare il necessario arco temporale a progetti con tali caratteristiche di essere avviati e sviluppati al meglio.

“Come Amministrazione siamo lieti e ringraziamo coloro che hanno manifestato interesse e volontà nell’impegnarsi attivamente per il territorio e per la comunità, un caloroso benvenuto quindi all’A.S.D. Don Bosco Asti.

L’impegno dell’Amministrazione comunale guarda al presente e al futuro, ponendo attenzione agli obiettivi amministrativi individuati come mission del proprio mandato. Nonostante il duro momento di crisi dovuto alla pandemia, stiamo anche lavorando alla realizzazione di un progetto volto al miglioramento impiantistico e all’efficientamento energetico del blocco degli spogliatoi.” afferma Roberta Volpato Sindaca di Refrancore.